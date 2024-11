Giacomo Mancini esprime vicinanza a Lucio Presta in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook

Esprimo la mia più profonda vicinanza a Lucio Presta. Da padre so bene quanta sofferenza e quanta apprensione provochino i problemi di salute di un figlio. Anche per questo nel leggere le sue parole ho provato un moto di commozione. In questi anni, e ancora di più negli ultimi mesi, ho conosciuto e apprezzato la determinazione e l'impegno di Lucio nello spendersi per Cosenza.

Sarebbe stato un ottimo sindaco.

Nelle prossime ore decideremo insieme alle forze della coalizione la maniera migliore per portare avanti il progetto di rilancio per la nostra città.

Adesso, però, il pensiero è tutto per Lucio, per suo figlio e per la sua famiglia.

Coraggio!