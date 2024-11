Sono 27 i candidati al consiglio comunale di Cosenza per il Movimento Cinque Stelle a sostegno del sindaco Gustavo Coscarelli

La formazione che correrà alle amministrative del 5 giugno è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale, oltre agli stessi candidati, era presente il senatore Nicola Morra. «Vogliamo mettere al centro del nostro progetto le persone – ha detto il parlamentare – Il nostro obiettivo è lavorare per costruire insieme una città in cui la qualità della vita sia prioritaria, insieme agli spazi verdi, alla cultura. In cui – ha ribadito Morra - sia garantita la trasparenza degli appalti e il bilancio partecipato, in cui l'acqua torni a essere pubblica. Vorrei tornare a vedere il centro storico florido come negli anni in cui la vita sociale ed economica si svolgeva a corso Telesio. Solo nel rispetto delle regole può avvenire il cambiamento. Questo l'elenco dei candidati al in lista: Rosa Bevilacqua, Manuela Capalbo, Maria Grazia Carlini, Matteo Cinelli, Giuseppe Curcio, Leonardo D'Agostino, Gianfranco D'Amico, Morena De Franco, Gianfranco De Napoli, Brunella Dho, Ivan Duca, Paola Gagliardi, Antonello Galiano, Paolo Gallo, Salvatore Gaudio, Giuliana Michelina Antonietta Giannice, Claudia Greco, Norberto La Marca, Francesco Magnelli, Francesco Molinaro, Antonio Nigro, Anna Pastore, Carmelo Primiceri, Roberto Ruggeri, Mario Scarlato, Claudio Sica.