"Se Occhiuto dovesse vincere le elezioni sarò assessore alla cultura. Preferisco definirmi alto commissario al centro storico e agli eventi culturali. Sono tra i primi ad aver sostenuto la bellezza di questo centro storico, ma va fatto tanto altro e occorre qualcuno che dia delle linee guida".Lo ha dichiarato Vittorio Sgarbi a Cosenza dove ha presentato la propria lista a sostegno di Mario Occhiuto. "Nella mia lista - ha continuato Sgarbi - ci saranno soprattutto donne, perché sono più serie, più metodiche, casalinghe per natura. Conoscendo ciò che sono gli uomini confido più nelle donne, gli uomini vanno bene per dare indirizzi, le donne per portarli a compimento".