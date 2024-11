Il candidato del centrosinistra commenta le parole di Boccia: «Insieme per affermare un modello di buon governo della città. Ringrazio Mancini per la disponibilità»

«Apprezzo lo spirito e il contenuto della dichiarazione odierna di Francesco Boccia», ha dichiarato il candidato per il centrosinistra alle amministrative di Cosenza, Franz Caruso, commentando le parole del deputato del Pd. «Cosenza può diventare un laboratorio politico per sperimentare ed attuare, con successo, l'unità del riformismo socialista, cattolico, laico e liberale», ha proseguito.

E ha aggiunto: «Non vi è alcun dubbio: l'unità dei riformisti è un vantaggio ed una convenienza per fare affermare un modello di buon governo nell'interesse della città e delle sue giovani generazioni. Ringrazio Giacomo Mancini per la disponibilità e la interlocuzione franca e proficua che abbiamo avuto in questi giorni e che, sono sicuro, porterà ad una comune azione e forte impegno unitario per fare prevalere la migliore Cosenza».