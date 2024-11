Undici i comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati al voto oggi per la tornata delle amministrative. Si tratta di Candidoni, Condofuri, Cosoleto, Fiumara, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Carida', San Procopio, Santa Cristina D'Aspromonte, Seminara, Serrata.



Non si vota a San Luca, dove non è stata presentata alcuna lista. Nel paese di Corrado Alvaro, ma anche noto per la faida che provocò la strage di Duisburg, l'ultimo tentativo di ridare organismi democraticamente eletti risale al 2015, quando venne presentata una sola lista che, però, non raggiunse il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto. Da allora, l'ente comunale è gestito da una commissione straordinaria.

Ma è nel Reggino anche il comune al voto con il maggior numero di abitanti della Calabria. Si tratta di Locri.

Segui lo scrutinio:

CANDIDONI Candidati: ELETTO Vincenzo Cavallaro (95,45%) Domenico Ferdinando Mamone (4,54)

CONDOFURI Candidati: Domenico Paino 49,68 ELETTO Tommaso Iaria 50,31

COSOLETO Candidati: ELETTO Antonino Gioffrè 50,61 Giuseppe Casella 49,38

FIUMARA Candidati: ELETTO Vincenzo Pensabene 50,16 Vincenzo Bellè 49,83

GIOIOSA JONICA Candidati: Olindo Tito Greco 36,60 ELETTO Salvatore Fuda 63,39

LOCRI Candidati: Vincenzo Carabetta 29,18 ELETTO Giovanni Calabrese 70,81

SAN PIETRO DI CARIDA’ Candidati: Giuseppe Gatto (5,66%) ELETTO Sergio Rosato (94,33%)

SAN PROCOPIO Candidati: Eduardo Lamberti Castronuovo (47,69%) ELETTO Domenico Giovanni Giunta (52,30%)

SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE Candidati: Francesco Tallarida (9,26) ELETTO Salvatore Papalia (90,73%)

SEMINARA Candidati: Leone Patrizio Salvatore Costantino (35,15) Antonio Bonamico (15,85) ELETTO Antonio Carmelo Arfuso (48,98)