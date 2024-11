In Calabria, il prossimo 5 giugno, saranno chiamati alle urne i cittadini di 89 comuni. Particolare attenzione sui due capoluoghi di provincia, Cosenza e Crotone

Presentate tutte le liste in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono complessivamente 89 i Comuni chiamati al voto il prossimo 5 giugno. Due i capoluoghi di provincia, Cosenza e Crotone, e complessivamente 5 le città sopra i 15.000 abitanti. In provincia di Cosenza saranno 37 i comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, a Catanzaro 22, 5 a Crotone, 10 a Vibo Valentia e 15 a Reggio Calabria.

A Cosenza sono 15 i contrassegni per Mario Occhiuto, 8 le liste a sostegno di Carlo Guccione, 6 quelle per il leader di Pse Enzo Paolini. Gli altri candidati Valerio Formisani, Vincenzo ‘Guru’ Iaconianni e Gustavo Coscarelli saranno sostenuti da una sola lista.

A Crotone sono 9 i candidati a sindaco e 25 le liste presentate. Per il centrosinistra scenderà in campo Rossanna Barbieri sostenuta da 7 liste. Per Antonio Argentieri Piuma invece, il candidato scelto per la coalizione messa in piedi da un gruppo di imprenditori crotonesi, 4 liste. Ugo Pugliese, espressione della consigliera regionale Flora Sculco, sarà sostenuto da 5 liste. Quattro saranno le liste a sostegno del candidato Ottavio Tesoriere. Una lista per i restanti candidati: Pietro Infusino, Fabrizio Meo, Davide Pirillo, Giancarlo Rizzo, e Ilario Sorgiovanni.

Gli altri tre comuni sopra i 15.000 abitanti che saranno chiamati a votare sono Rossano, Cassano allo Ionio e Cirò Marina.

A Rossano saranno sette i candidati a sindaco: Giuseppe Antoniotti, Flavio Stasi, Ernesto Rapani, Stefano Mascaro, Tonino Caracciolo, Stanislao Acri e Giuseppe Caputo.

Tre candidati sindaco per il Comune di Cirò Marina: Roberto Siciliani, Nelly Brisinda e Nicodemo Parrilla. Undici le liste presentate.

A Cassano allo Ionio presentate 16 liste. Quattro i candidati sindaco: Ivan Iacobini, Gianni Papasso, Alessandro Rusciani e Franco Tufaro.

