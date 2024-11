Al via l'election day, si vota in 89 comuni calabresi tra cui due capoluoghi di provincia Cosenza e Crotone. I dati per ogni comune

ORE 23.00 - Laffluenza si ferma al 64%. In testa la provincia di Crotone dove hanno votato il 69,60% degli elettori. Segue Cosenza con il 65,69%, Catanzaro con il 61,12%, nel reggino si sono recati alle urne il 57,18%, infine nel vibonese il 55,58.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - In Calabria alle 19 hanno votato il 48,80% dei votanti. La percentuale più alta a Crotone e Cosenza, dove supera di poco il 54%. Nella percentuale di Catanzaro affluenza del 46,38%, a Reggio 42,97%, nel vibonese ha votato il 41,18% degli aventi diritto.

Alle 7 di questa mattina si sono aperti i seggi in 88 comuni calabresi dove si voterà fino alle 23. Sono 432.969 i calabresi chiamati al voto per le elezioni amministrative di oggi. Occhi puntati su i due capoluoghi di provincia, Cosenza e Crotone. Si vota, inoltre, in 22 comuni del catanzarese, 37 del cosentino, 5 del crotonese, 14 del reggino e 10 del vibonese. 3 i Comuni con più di 15mila abitanti, Cassano, Rossano e Cirò Marina. Particolare attenzione per il comune di Plati', sciolto per infiltrazioni mafiose.

Affluenza alle ore 12 - In Calabria alle ore 12 ha votato il 19,35 degli aventi diritto. Nella provincia di Cosenza l'affluenza alle ore 12 è del 20,86%, nella provincia di Catanzaro del 17%, nella provincia di Crotone è del 21,72%, nel reggino del 15,18 %, nel vibonese del 14,30 %. Per quanto rigurda i singoli comuni l'affluenza a Cosenza è del 23,43, a Crotone del 21,85, a Cassano del 20,15, a Rossano del 22,39, a Cirò Marina del 22,38. Il Comune calabrese dove, fin ora, si registra l'affluenza più alta è Sant'Agata del Bianco (RC) dove si è recato alle urne il 34,35 % dei votanti, l'affluenza più bassa si registra a Torre di Ruggero (CZ) dove ha votato l'8,84 %.

LaC news24 seguirà i risultati delle elezioni amministrative, a partire dalle 23, in diretta su LaC canale 19 e in streaming su www.lacnews24.it e www.lactv.it. Con commenti e analisi, collegamenti in diretta dalle sedi elettorali dei principali candidati, e tanto altro. A condurre Pietro Comito, affiancato da numerosi ospiti.