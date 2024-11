A Rossano sono sette i candidati a sindaco: Giuseppe Antoniotti, Flavio Stasi, Ernesto Rapani, Stefano Mascaro, Tonino Caracciolo, Stanislao Acri e Giuseppe Caputo. Tutte le liste

Presentate le liste per il rinnovo del consiglio comunale della città di Rossano.

Per il candidato sindaco Giuseppe Antoniotti, primo cittadino uscente:



- Lista Rossano Prima di Tutto

- Lista Reattiva

- Lista UDC

- Lista Noi con Salvini



Candidato sindaco Flavio Stasi:



- Rossano pulita

- La città che vogliamo

- Raggio di sole



Per l’imprenditore Stefano Mascaro:



- Il coraggio di cambiare l’Italia

- Forza Rossano

- Mascaro sindaco

- Partito democratico

3 liste a sostegno del geologo Tonino Caracciolo:



- Esperienza e innovazione

- Rossano futura

- Democratici per Rossano-cittadini per Rossano-socialisti per Rossano

Per Ernesto Rapani:



-Fratelli d’Italia

- Officina Ionio Italia

- Terra nostra

- Italia del meridione

Giuseppe Caputo:



- Caputo per Rossano

- Progetto comune

Una sola lista infine a sostegno del candidato 5 stelle Stanislao Acri.