Su 49 comuni chiamati al voto in Calabria per eleggere sindaco e consiglio comunale sono sedici quelli della provincia di Cosenza. Occhi puntati su Castrolibero e Cariati, due dei più popolosi e Casali del Manco, il nuovo municipio nato il 5 maggio del 2017 dalla fusione di Spezzano Piccolo, Trenta, Casole Bruzio, Pedace e Serra Pedace. I cittadini saranno chiamati ad eleggere il primo sindaco del nuovo ente appena istituito. Bisognerà invece attendere il 2019 per le prime elezioni amministrative dell’altro comune nato da una recente fusione: quello di Corigliano-Rossano.



Si vota anche a Bonifati, Canna, Dipignano, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, Piane Crati, San Lucido, San Martino Di Finita, Serra D'Aiello, Terravecchia.

Segui lo scrutinio:

COMUNE DI BONIFATI Candidati: Giovanni Antonio Mollo - 42,50 ELETTO Francesco Grosso - 57,49

CANNA Candidati: ELETTO Paolo Stigliano - 279 voti 52,84% Giorgio Grizzuti - 249 voti 47,15%

CARIATI Candidati: Leonardo Trento - 42,92 ELETTA Filomena Greco - 57,07

CASALI DEL MANCO Candidati: ELETTO Stanislao Martire - 44,98 Salvatore Iazzolino -44,52 Giuseppe Curcio (m5S) - 10,48

CASTROLIBERO Candidati: Francesco Calvelli - 28,82 Michaela Anselmo - 7,90 ELETTO Giovanni Greco (M5S) - 68,27

DIPIGNANO Candidati: ELETTO Giuseppe Nicoletti - 42,98 Gianni Perri - 29,09 Gianpaolo Nardi - 27,92

MAIERA’ Candidati: Antonietta Maulicino - 236 voti 29,46% ELETTO Giacomo De Marco - 565 voti 70,53%

MALITO Candidati: Marco Bombini - 33,10 Federica Rizzuti - ELETTO Mario Francesco de Rosa - 66,89

MANDATORICCIO Candidati: Gaetano Donnici - 35,88 ELETTO Dario Cornicello - 64,11

MARANO Candidati: Serafino Conforti -44,34 ELETTO Eduardo Vivacqua -55,65

PATERNO Candidati: ELETTO Lucia Papaianni - 52,05 Franco Carmelino Caputo -47,94

PIANE CRATI Candidati: Marcello Mazza - 49,24 ELETTO Michele Ambroggio - 50,75

SAN LUCIDO Candidati: ELETTO Leverino Bruno - 34,27 Roberto Pizzuti - 10,33 Francesco Sgroi - 30,74 Antonio Staffa - 24,64

SAN MARTINO DI FINITA Candidati: ELETTO Paolo Calabrese - 61,04 Salvatore De Marco - 38,95

SERRA D’AIELLO Candidati: ELETTA Giovanna Caruso - 50,13 Antonio Cuglietta - 49,86