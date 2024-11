Nel centro aspromontano non e' stata presentata alcuna lista per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale

Anche la tornata di elezioni amministrative dell'11 giugno andra' a vuoto per il Comune di San Luca, il centro aspromontano dove non e' stata presentata alcuna lista per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Nel 2015 fu presentata una sola lista, "Liberi di ricominciare", che pero' non ottenne il quorum sufficiente per amministrare. Nel 2013 il Comune era stato sciolto per ingerenze mafiose. San Luca e' famosa per aver dato i natali allo scrittore Corrado Alvaro, ma e' anche tristemente nota per la faida di San Luca, culminata nella strage di Duisburg, cittadina della Germania occidentale, in cui, nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 2007, furono uccise sei persone. (AGI)