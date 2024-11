Soddisfazione espressa per i risultati delle amministrative 2017 nel Cosentino da Luigi Guglielmelli, nelle vesti di segretario provinciale Pd

Con le urne chiuse e risultati in mano, arrivano i primi commenti del segretario provinciale Pd Cosenza Luigi Guglielmelli. «Le elezioni amministrative hanno confermato la capacità di radicamento territoriale e sociale del Partito Democratico in Provincia di Cosenza.

Tanti nostri amministratori sono stati confermati alla guida delle amministrazioni comunali come a Praia a Mare, Trebisacce, Mormanno, Longobucco, Lungro, San Sosti, Fagnano Castello, Belsito, Marzi. In altri casi abbiamo conquistato comuni importanti come Bisignano, Amantea, Saracena, Cellara e Pietrapaola. Nei due centri più grandi chiamati al voto, Acri e Paola, arriviamo primi al primo turno e ci apprestiamo ad affrontare il turno di ballottaggio con grande determinazione.

Voglio ringraziare, infine, i circoli PD, i nostri candidati ed i nostri amministratori per questo risultato molto importante. Da oggi saremo impegnati per le sfide di Paola ed Acri ma anche per rafforzare ancora di più il radicamento del nostro Partito, poiché il dialogo diretto con i cittadini e con i territori è la miglior risposta che possiamo dare al populismo ed alla demagogia».