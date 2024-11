Il capogruppo M5s alla Camera sarà in Calabria il 27 e il 28 maggio. Tappa a Luzzi, Paola, Catanzaro, Villa San Giovanni, Pizzo e Amantea

Roberto Fico sarà in Calabria sabato 27 e domenica 28 maggio, per sostenere i candidati sindaco e liste 5stelle alle comunali di giugno. Il capogruppo M5s alla Camera, presidente della commissione di Vigilanza Rai, verrà accompagnato dai deputati Dalila Nesci, Federica Dieni e Paolo Parentela, nonché dalla parlamentare europea Laura Ferrara.

Il programma. Sabato 27 maggio i 5stelle saranno in piazza Garibaldi a Luzzi (Cs): alle ore 16 con il candidato sindaco Michele Federico. Alle ore 18 l'appuntamento a Paola (Cs), in piazza del Popolo, con il candidato sindaco Carmelo Meo. Conclusione della giornata a Catanzaro, alle ore 21 presso l'ex Lido Pineta del lungomare, oggi Terrazza Salicetti, insieme alla candidata sindaco Bianca Laura Granato.

Domenica 28 maggio, invece, i 5stelle saranno alle 11,30 in piazza Valsesia a Villa San Giovanni (Rc), con la candidata sindaco Milena Gioè, quindi alle 17,30 a Pizzo Calabro (Vv), in piazza della Repubblica, insieme alla candidata sindaco Carmen Manduca. Il tour calabrese di Fico terminerà alle ore 21 ad Amantea (Cs), in piazza Commercio, con la candidata sindaco Francesca Menichino.

«La rivoluzione del M5S – afferma Fico – parte dall’impegno quotidiano di tanti cittadini che lavorano sui territori per portare avanti il cambiamento di cui il nostro Paese ha bisogno. Un lavoro che continua una volta entrati nelle istituzioni, dal parlamento ai comuni, che hanno un’importanza fondamentale perché sono gli enti più vicini alla collettività. Occorre scardinare logiche, interessi, sistemi di potere che in Calabria, come in altre regioni, hanno soffocato i territori. Un cambio di passo che solo il M5S può determinare».