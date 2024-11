Il Pd: ‘Stefano Mascaro, infatti, è l’unico candidato che riesce ad unire, a costruire un’alleanza civica ampia e credibile e a dare fiducia ai rossanesi’

“Il Partito Democratico è impegnato a Rossano al fianco del candidato a Sindaco Stefano Mascaro per rilanciare un progetto di città ed area urbana innovativo, moderno ed efficiente. La città di Rossano merita un governo autorevole. La frammentazione politica che registriamo in queste ore ci convince sempre di più sulla scelta politica fatta”.



È quanto si legge in una nota diffusa dal Pd Cosenza firmato dal Segretario regionale, Ernesto Magorno, dal Segretario provinciale Pd Cosenza Luigi Guglielmelli e dal Segretario circolo Pd Rossano, Francesco Madeo.



“Stefano Mascaro, infatti, è l’unico candidato che riesce ad unire, a costruire un’alleanza civica ampia e credibile e a dare fiducia ai rossanesi.



Non si può rispondere ai problemi enormi ed alle numerosi criticità che interessano il territorio rossanese con un campagna elettorale fatta di personalismi, tatticismi e scontri fuori luogo.

Noi pensiamo che la politicarossanese ha il dovere di ragionare, di programmare, di aprire canali istituzionali, di creare speranza e futuro.

Le polemiche di questi giorni sono lontane anni luce dalla realtà. Il PD è impegnato ad ogni livello per dare il massimo contributo al candidato a Sindaco Mascaro. Anche nell’ultima riunione di direttivo è emersa la volontà di impegnare nella campagna elettorale energie e risorse importanti a cominciare dal gruppo dirigente del Partito.

In campagna elettorale non faremo mancare il sostegno del PD attraverso una presenza costante di esponenti del Partito regionale e nazionale. Noi siamo impegnati per cambiare Rossano e per aprire una pagina nuova di rinnovamento e speranza, lasciamo agli altri polemiche ed attacchi strumentali”.