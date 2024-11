Lo comunica lo stesso movimento dalla propria pagina social, riportando anche le motivazioni. Annunciato il ricorso al Tar

La prima commissione circondariale ha ricusato la lista #Satriamo, con candidato a sindaco Alessandro Catalano, per irregolarità nell'autentica delle firme. Lo comunica lo stesso movimento dalla propria pagina social, riportando anche le motivazioni. “In uno dei due modelli di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco - si legge nel comunicato - non risulta alcuna firma del funzionario autenticante e che pertanto non risulta un autentica validamente apposta”. Annunciato il ricorso al Tar a seguito della cui pronuncia si comprenderà se le liste a concorrere saranno due oppure se rimarrà solo la lista Alba con candidato a sindaco Aldo Battaglia.