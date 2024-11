La lista ‘Per Vibo Valentia Popolare’ a sostegno della candidatura di Elio Costa a sindaco, era stata esclusa per la mancanza di un timbro di continuità

La lista "Per Vibo Valentia Popolare", a sostegno della candidatura di Elio Costa a sindaco, torna ufficialmente a far parte della competizione elettorale per le amministrative di Vibo Valentia. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo competente, dinnanzi al quale i titolari della lista hanno di recente presentato ricorso contro la decisione assunta dalla commissione elettorale, che ne aveva stabilito l'esclusione. «Si è trattato – sostengono i coordinatori dell'Ncd regionale e provinciale, rispettivamente Tonino Gentile e Alfonso Grillo – di un caso di eccessiva burocrazia. La commissione, utilizzando un criterio evidentemente troppo fiscale, ora dovrà prendere atto della nostra vittoria. Intendiamo, dunque, ringraziare i legali che hanno sostenuto la nostra battaglia, Giovanni Spataro e Domenico Surace, ai quali porgiamo pure i nostri complimenti. A questo punto – aggiungono – siamo pronti per affrontare con vigore questa nuova sfida politica, certi di poter contribuire alla vittoria di Elio Costa e all'apertura di una nuova stagione per la città di Vibo Valentia».