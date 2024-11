Il vicepresidente del Consorzio di bonifica del Tirreno catanzarese, Battista Macchione, registrato mentre sembra offrire un posto di lavoro in cambio di sostegno elettorale al figlio, candidato alle comunali di Nocera Terinese

NOCERA TERINESE (CZ) – La politica non perde il vecchio vizio di promettere incarichi e prebende in cambio di voti. Come a Nocera Terinese dove l’ex sindaco, ex consigliere provinciale e attuale vicepresidente del consorzio di bonifica del Tirreno catanzarese, Battista Macchione, chiede sostegno elettorale per il figlio Vittorio Matteo, candidato al comune di Nocera, promettendo posti di lavoro come testimoniato anche da queste registrazioni audio.





Nella prima parte della registrazione è lo stesso di Macchione (detto Titta) a parlare durante un incontro con un professionista mediato da un progettista, suo amico. L’ex sindaco, parlando delle imminenti elezioni, prospetta al professionista la possibilità di una “collaborazione futura” in cambio di sostegno elettorale per il figlio candidato al comune di Nocera, Vittorio Matteo Macchione. «Ma un lavoro da libero professionista o da dipendente?» chiede il professionista. E l’ex sindaco: «In questa fase meglio libero professionista, più avanti se ci sono opportunità da dipendente».





Nella seconda registrazione a parlare sono i due professionisti: «Fai quello che ti ha chiesto Titta (Macchione) che ne avrai i tuoi benefici» dice il primo rivolgendosi all’altro. «A me ha fatto avere un incarico da 9 mila euro. Fai quello che ti ha detto che ne avrà riconoscenza». Poi il dialogo prosegue conteggiando i voti che in famiglia possono essere recuperati. E infine ribadisce il concetto: «Tu dagli una mano che lui ti dà una mano, fai la tua parte fai uscire i 4 voti per lui e non ti preoccupare».



GLI AUDIO SU OTTOETRENTA.IT: CLICCA QUI