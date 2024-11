Il consigliere regionale: ‘Alle recenti elezioni amministrative lo schieramento vincitore è sorto senza bandiere di partito sulla base di un’opzione ben ponderata’

‘Nelle prossime ore si procederà secondo l’accordo politico e di programma che ha sorretto la coalizione vittoriosa. In seno al consiglio comunale, pertanto, non sorgerà alcun gruppo di Forza Italia. I suoi esponenti, infatti, in adesione a tale progetto si sono presentati nella lista civica “Liberali per Vibo”. Scontata la conferma di tale scelta. D’altronde, questa posizione è convergente e in piena sintonia con quella dell’onorevole Jole Santelli, coordinatrice di Forza Italia per la Calabria. E ciò, in modo particolare, in quanto la priorità, per tutti, era e rimane una soltanto: l’interesse a superare le criticità presenti sul territorio comunale. Non esiste alcun “caso-Vibo”. L’obiettivo primario, insomma, è di avviare, immediatamente, una stagione di impegno al servizio della comunità. Chiarita definitivamente la questione, l’impegno e la determinazione saranno sin da subito orientati in direzione della buona amministrazione’