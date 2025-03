L'obiettivo è creare un collegamento funzionale tra l'entroterra e la costa. Il sindaco Simona Scarcella ha annunciato la volontà di deliberare a sostegno dell'iniziativa nel prossimo consiglio comunale come hanno già fatto le amministrazioni di Palmi, Cinquefrondi e Cittanova

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro si schiera a favore del ripristino delle storiche linee ferroviarie taurensi. Una delegazione del Coordinamento per la riapertura delle Ferrovie Taurensi è stata ricevuta con grande disponibilità dal sindaco gioiese, Simona Scarcella. Durante l’incontro, il gruppo ha illustrato il progetto per la riattivazione della rete ferroviaria, suscitando vivo interesse e apprezzamento da parte del primo cittadino. Al termine della riunione, l’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha annunciato la volontà di deliberare a sostegno dell’iniziativa nel prossimo consiglio comunale, seguendo così l’esempio già dato dalle amministrazioni di Palmi, Cinquefrondi e Cittanova.

Le linee Taurensi, chiuse al traffico ormai da oltre un decennio, rappresentano un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo del territorio reggino. Articolate su due linee, si snodano in un percorso di circa 42 e 58 km, tra i comuni di Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Polistena e Cinquefrondi. La loro riapertura è al centro di un dibattito che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini, volto a ripristinare un collegamento fondamentale per le comunità della Piana di Gioia Tauro e delle aree circostanti.

L’obiettivo è ottenere un impegno concreto da parte della Regione Calabria per finanziare i lavori e mettere in moto un piano di riattivazione delle linee, creando così una moderna metropolitana di superficie capace di rispondere alle esigenze di cittadini e pendolari. Al coordinamento per le ferrovie taurensi aderiscono le seguenti associazioni: Comitato Pro Taurensi, Associazione Philene, Associazione Metropolitana della Piana, Comitato Jonio Tirreno, Pro Salus, Associazione culturale insieme, Associazione Teatro Stabile Polistena.