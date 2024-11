Serve una «profonda riflessione». È quanto affermato in una nota i circoli cittadini e dal gruppo consiliare del Partito democratico di Corigliano Rossano: «Ancor di più alla luce delle divergenze emerse negli ultimi giorni tra posizioni di intollerabile retroguardia che vedono alternarsi indicazioni ovvero suggerimenti provenienti della dirigenza nazionale del Partito Democratico a ferme resistente dal sapore troppo spesso partigiano o come tale inteso.

In tale contesto – si legge ancora - appare sempre più difficile comprendere quale sia il futuro del Partito democratico, ma ancor peggio del nostro Paese, alla luce dei prossimi appuntamenti elettorali che dovrebbero sperabilmente vederci quali protagonisti piuttosto che spettatori o ancor peggio, “utili” donatori di sangue. Anche nel nostro territorio, che ha visto il Pd rivendicare, nel rinnovamento, una propria posizione nella non semplice necessità di riannodare i fili della politica e di rimetterla in connessione con i cittadini, sempre più sfiduciati e confusi, non possiamo certo chiamarci fuori rispetto alla vivacità della discussione che si è aperta all’interno del Pd Calabrese, anche con riferimento e secondo le posizioni assunte dalla segreteria nazionale che, riteniamo sia quella che meglio intercetta le istanze dei nostri elettori nel segno di un non più rimandabile rinnovamento.

Proprio in ragione dell’oggettivo stato di difficoltà del Pd calabrese, è improcrastinabile dar impulso a tale processo di cambiamento che riteniamo valga a restituire al partito il ruolo propulsivo all’interno del centro sinistra. Non sono più tollerabili posizioni che non agevolano il rinnovamento del Pd compromettendone sinanche l’unità».

Per il Pd della nuova terza città della Calabria «è tempo di superare strumentali divisioni e di impedire il riemergere di posizioni personali che confliggono eclatantemente con le premesse necessarie di comportamenti e di coinvolgimento nella ricostruzione dei rapporti con tutte le parti sociali, il mondo del lavoro ed i cittadini che pesantemente ci contestano, esprimendo motivato dissenso, l’avvenuta interruzione del dialogo con gli stessi.

In vista dei futuri appuntamenti è sperabile che non si ripropongano questioni e conflitti legati a nomi e incarichi che varrebbero solo a vanificare definitivamente ogni segnale di apertura al dialogo ed al confronto.

Pertanto come circoli cittadini e gruppo consiliare del Partito democratico della città di Corigliano Rossano, rivendicando la centralità del territorio e delle assemblee rappresentative, esprimiamo piena condivisione del percorso tracciato dalla segreteria nazionale e ci adopereremo per dar concreta attuazione ad un concreto ed effettivo rinnovamento che ci vedrà impegnati in un convinta battaglia progressista che valga a renderci in concreto credibili nell’auspicato superamento di anacronistiche posizioni di un passato ormai superato».