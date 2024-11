Il sindaco di Pizzo è stato scelto per guidare la sezione regionale dell'associazione che riunisce i Comuni d'Italia

“Il Pd Calabria esprime un augurio di buon lavoro a Gianluca Callipo, oggi eletto alla guida dell’Anci calabrese, e a tutti i componenti del Consiglio direttivo”. Queste le parole di Ernesto Magorno, segretario regionale Pd Calabria.

“L’elezione di Callipo sancisce un ritorno alla gestione ordinaria e democratica di un’importante istituzione, che dà rappresentanza agli amministratoti comunali della nostra regione. La scelta di Callipo, inoltre, è avvenuta praticamente all’unanimità, rafforzando il ruolo del neo presidente e dimostrando l’ampia convergenza nei confronti del sindaco di Pizzo e delle sue capacità politiche e istituzionali. Nella sua nuova missione, il presidente Anci potrà contare sul Pd Calabria, nella certezza che lavorerà per il bene dei territori calabrese e per rafforzare il delicato ruolo delle autonomie locali”.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni al sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, per la sua elezione alla presidenza dell'Anci Calabria, che acquisisce una guida autorevole e competente. Sono certo che Gianluca saprà imprimere nuovo slancio all'indispensabile azione di rappresentanza e tutela degli interessi e delle prerogative che riguardano le autonomie locali”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Antonio Scalzo, che aggiunge: “La larga maggioranza con cui i sindaci hanno espresso la loro fiducia e sostegno nei confronti di Callipo è il segno della continuità che l’intero sistema Anci regionale intende dare al proficuo percorso intrapreso dal primo cittadino di Pizzo, già nella sua veste di presidente della componente giovanile.

Tale bagaglio di esperienza e la presenza sul campo che da anni vede impegnato sul territorio Gianluca Callipo, si riveleranno risorse preziose nello svolgimento della delicata e complessa attività di interlocuzione che l’Anci regionale è chiamata a promuovere nei confronti della Regione e dello Stato centrale. Rinnovo pertanto al presidente Callipo - conclude Scalzo - i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo il pieno convincimento che egli saprà farsi carico con responsabilità e consapevolezza del nuovo corso dell’Anci, chiamata al ruolo di interlocutore credibile e attento alle molteplici istanze e problematiche che toccano da vicino le comunità calabresi”.

Mi congratulo con il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, eletto alla carica di presidente di Anci Calabria. Dopo gli anni trascorsi alla guida regionale di Anci Giovani, la scelta di Callipo si incanala nel solco della continuita' e premia l'esperienza maturata da un esponente della nuova generazione di bravi amministratori locali". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che aggiunge: "L'ampio consenso coagulatosi attorno al neopresidente di Anci Calabria e' la dimostrazione dell'autorevolezza di Gianluca, ma anche una valutazione positiva di un nuovo modo di approcciarsi alla pubblica amministrazione, nel rispetto della legge e con un occhio attento all'innovazione. I problemi dei Comuni sono gravi, specie dal punto di vista finanziario, ancor piu' in una regione come la Calabria in cui gli enti locali versano in una condizione complessiva di sofferenza.

"In questo quadro - conclude Irto - sono certo che Callipo sapra' interpretare nel migliore dei modi le istanze delle amministrazioni territoriali nel rapporto con la Regione e con lo Stato, all'insegna della franchezza ma anche della pacatezza che lo contraddistingue".