Andrea Gentile, 42 anni, avvocato penalista e docente universitario è figlio d’arte. Suo padre infatti è Antonio, senatore per più legislature, uomo forte dei Berluscones in Calabria e già sottosegretario allo Sviluppo Economico. Candidatosi con Forza Italia alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni del 2018, risulta primo dei non eletti dietro Roberto Occhiuto a livello proporzionale. A seguito dell'elezione di Occhiuto alla carica di presidente della giunta regionale, il 5 novembre 2021 Gentile gli subentra come deputato nazionale. In soli dieci mesi di legislatura si è trovato ad affrontare emergenze come la pandemia e la guerra in Ucraina, oltre che l’elezione del nuovo Capo dello Stato.

Nella sua attività si è interessato molto dei problemi legati alla mobilità sul tirreno cosentino che era il suo collegio elettorale. Una traccia che intende perseguire anche in caso di nuova elezione. Gentile, infatti, in queste elezioni politiche 2022 è candidato dalla coalizione di centrodestra alla Camera nell'uninominale di Cosenza. Esperto anche dei temi di sanità è stato membro del consiglio d’amministrazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.