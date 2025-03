Al centro della seduta la relazione della Giunta delle elezioni. In apertura respinta la proposta di rinvio in commissione avanzata dal M5s. Proteste dai cinquestelle, tensioni anche con il Pd

È iniziata in Aula alla Camera la discussione della relazione della Giunta delle elezioni che, se confermata, avrebbe come conseguenza l'ingresso a Montecitorio dell'esponente di FI Andrea Gentile al posto della deputata del M5s Elisa Scutellà. La Camera ha respinto a maggioranza la proposta di rinvio dell'atto in commissione avanzata, in apertura di seduta, dal M5s.

Al centro della discussione c'è l'esito del voto nel 2022 in un collegio della Calabria. La Giunta delle elezioni, su ricorso dell'azzurro Gentile, ha riconteggiato le schede nulle e bianche dandogli ragione. Gentile entrerebbe in Parlamento al posto della pentastellata Scutellà in seguito ad un'articolata catena di conseguenze: il ricorso ha riguardato il collegio uninominale di Catanzaro dove Gentile è arrivato secondo a 482 voti dall'esponente del M5s Anna Laura Orrico. Col riconteggio, a Gentile sono stati assegnate 240 schede in più rispetto a Orrico. La quale era stata però eletta anche nel collegio proporzionale, che aveva "ceduto" alla collega di partito Scutellà.

In questo scenario, se l'Aula confermerà la decisione della Giunta delle elezioni, Orrico si "riprenderà" il seggio che aveva ceduto a Scutellà, mentre Scutellà dovrà lasciare Montecitorio. Il M5s, già in passato e da ultimo in apertura della seduta odierna, ha protestato per diversi aspetti della vicenda: diverse le tensioni anche tra pentastellati e dem, che esprimono il presidente della Giunta delle elezioni.

Conte: «Una truffa, indagherà la Procura»

«Oggi togliete questo seggio alla nostra deputata Elisa Scutellà per darlo ad Andrea Gentile per i meriti di lignaggio politico che tutti conosciamo. È riuscito ad assoggettare tutta la giunta per le elezioni per questo risultato». Lo ha detto in Aula alla Camera Giuseppe Conte durante la dichiarazione di voto sulla relazione della Giunta riguardante la decadenza di Elisa Scutellà. «Le cose potrebbero ribaltarsi e le altre forze politiche potrebbero ritrovarsi con il cambio delle regole elettorali. Non vi permettete di dire che i calabresi non hanno saputo votare, hanno seguito le istruzioni del ministero dell'Interno», ha aggiunto Conte. «La Procura indagherà anche se siete allergici ai giudici. Avete recuperato duecento voti, una truffa».