La precisazione dell’Onorevole in merito alle parole di Pino Morello, andate in onda durante la trasmissione “Pubblica Piazza” mercoledì 6 settembre su LaC

«Nell’ascoltare l’intervista, fatta nei giorni scorsi, a Morello, sindaco del Comune di Limbadi, sono rimasta molto sorpresa nel sentire che “avrebbe avuto sostegno dall’on. Angela Napoli”. Smentisco nella maniera più categorica tale dichiarazione, giacchè, pur avendo conosciuto Morelli in occasione della visita della Commissione parlamentare antimafia a Limbadi (allora lo stesso non era ancora Sindaco), non ho poi mai dato alcun tipo di sostegno, né elettorale né di altro tipo».

Queste le parole di Angela Napoli riguardo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Limbadi nella puntata dal titolo “Limbadi: pregiudizio o realtà?”