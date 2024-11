«L’Italia è un paese di profonde diseguaglianze. fino a quando i calabresi non avranno le stesse opportunità e gli stessi servizi di piemontesi e trentini non si può parlare di Autonomia Differenziata. E in Legge di Bilancio c’è un primo passo molto pericoloso». Così Anna Laura Orrico, deputata del Movimento 5 Stelle, ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 7 dicembre.

Dagli studi di LaCapitale, ha parlato con Alessandro Russo anche di Ponte sullo Stretto. «Io sono contraria. Gli studi ci dicono che quella è una zona ad altissimo rischio sismico. Senza contare che già sappiamo che dovrebbe stare chiuso alcuni periodi dell’anno. Per costruire il ponte saranno espropriati interi territori, togliendo le famiglie dalle loro case e ci sono anche vincoli paesaggistici. Il ponte sarà finanziato con un project financing, cioè ci sarà un privato che ci metterà i soldi e naturalmente dovrà essere ripagato».

