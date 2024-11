Una gaffe per il blog di Beppe Grillo, che posta una foto dei rifiuti a Reggio Calabria, paragonandola con la Livorno guidata dal grillino Nogarin. Peccato che la foto di Reggio sia molto vecchia. La denuncia dell'esponente del Pd Anna Rita Leonardi.

Beppe Grillo ha postato una foto che mette a confronto Reggio Calabria con Livorno, accusando l'Unità di disinformare, per aver taciuto l'emergenza rifiuti che attanaglierebbe la città dello stretto, guidata da un esponente del Pd, il 'renziano' Giuseppe Falcomatà. Peccato però, come denuncia la Leonardi attraverso il proprio profilo Facebook, che quella foto di Reggio è piuttosto datata.

"La fotografia risale a qualche anno fa quando l'amministrazione Pd guidata da Falcomatà non era stata eletta - ha scritto la Leonardi - denuncio pubblicamente questa vergognosa bugia. Il M5s si dimostra ancora una volta un contenitore vuoto capace solo di mentire ai cittadini".

La reazione del sindaco Falcomatà - 'Morra chi? Conosco solo la morra cinese, conosco Monte Morra, ma Nicola Morra non lo conosco'. Sceglie Facebook per rispondere alla foto pubblicata dal blog di Beppe Grillo. "Se pensano di farsi pubblicità sulle spalle di Reggio Calabria, hanno sbagliato di grosso - ha scritto Falcomatà - pubblicare foto del 2013 su inattendibili blog, spacciandole come attuali, è fatto grave che offende i reggini tutti. Dire che Reggio Calabria è indietro nel processo di raccolta differenziata, quando è partita nel gennaio 2015 dal 7% per arrivare a novembre a oltre il 28% è ancora più vile nei confronti di tutti quei cittadini, che con il loro impegno stanno contribuendo al riscatto della città. (...) Che Morra chieda scusa ai cittadini di Reggio Calabria".