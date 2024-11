‘Questo è l'ennesimo conflitto perso dalla nostra città’

Il recente progetto di riorganizzazione del ministero dell'Interno colpisce la Calabria ove le prefetture si abbasseranno dalle odierne 5 a 4 e a corrispondere il conto sarà proprio la nostra Vibo Valentia che sarà unita a Catanzaro.

Vorrei soltanto ricordare che il prefetto è un organo periferico dell'amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale; si occupa di vari settori come quelli socio-economici(osservazioni dei contesti di disagio e delle problematiche a livello locale),sicurezza(protezione civile,emergenze ambientali,ordine e sicurezza pubblica),istituzionale (come riferimento in periferia per i vari uffici statali , le autonomie locali, le altre istituzioni pubbliche e private).

Molto importante il ruolo significativo svolto dal prefetto in materia immigrazione. A condizionare su quali sedi tagliare saranno criteri come : densità di popolazione, criminalità, insediamenti produttivi e presenza di immigrazione, in particolare via mare. Quindi in zone a rischio, difficilmente verranno accorpate, mentre in quelle più tranquille la riduzione sarà automatica.

Ma in un territorio come quello vibonese ,dove si vive un momento di massima emergenza in materia di gestione dell'immigrazione e della sicurezza(territorio ad alto tasso di criminalità )

il governo pensa di chiudere la prefettura.

Questo – spiega Lo Bianco - è l'ennesimo conflitto perso dalla nostra città. Una battaglia che non è stata fronteggiata da alcuna forza politica!”