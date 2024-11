Il primo cittadino è intervenuto sulla questione dopo la conferenza stampa convocata questa mattina dalla parlamentare pentastellata sulla situazione del sito archeologico crotonese

Botta e risposta. Dopo la conferenza stampa di questa mattina, convocata dalla senatrice Margherita Corrado in merito ad alcune perplessità sollevate sul progetto di riscoperta archeologica “Antica Kroton”, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha risposto con una nota a quanto detto dalla parlamentare pentastellata.

«Ancora una volta, e siamo al limite dal paradosso – scrive il primo cittadino pitagorico - la senatrice Corrado, nel chiedere al Ministero la designazione di un Commissario per il progetto Antica Kroton, non fa che entrare in contraddizione con sé stessa. Gran parte delle schede progettuali che la stessa senatrice contesta sono state, infatti, frutto della sua professionalità di archeologa ed esperta del settore».

«L’Antica Kroton – continua Pugliese - non è una campagna di scavi, ma un vero e proprio programma d’area. Fare confusione su questo punto non credo sia utile a qualcuno, men che meno alla città di Crotone. Antica Kroton, ricordiamo alla senatrice che chiede urbi et orbi la nomina del commissario, è un progetto importante e condiviso da più realtà istituzionali, Ministero dei Beni Culturali compreso. Un progetto su cui, in tempi non sospetti, l’Amministrazione Comunale ha chiesto una consulenza all’Università di Lecce che ha evidenziato la valenza di un programma destinato a cambiare il volto della città.

Dunque, la polemica della senatrice suona strana e del tutto incomprensibile. Vorrei ulteriormente ricordare che per due anni, il progetto Antica Kroton ha vivacchiato, con l’ausilio della Corrado, sulla scrivania dell’assessorato regionale all’Ambiente senza mai concludersi in nulla di concreto. Noi, invece, grazie alla sintonia creata con il presidente Oliverio, siamo riusciti a far uscire il progetto dalle secche e a “dare il via”. Toccherà ora alla “governance” dettare tempi e modalità, con l’opportunità di rivedere, riprogrammare e riprogettare i diversi interventi. Anche perché, ribadisco per l’ennesima volta, alcune perplessità che, solo oggi la Corrado esprime al pubblico crotonese, sono già state fatte nostre. Anche noi non siamo convinti degli interventi nell’area antistante le ex fabbriche, o di quelli sui percorsi subacquei, ma questo non significa che dovremo buttare il bambino con l’acqua sporca».

«L’Antica Kroton – conclude Ugo Pugliese - è una sfida per la città intera e non per l’amministrazione comunale. Ora, occorre ritrovare il vigore proprio degli antichi crotoniati. Il loro ardimento, per affrontare e vincere la sfida dello sviluppo e del futuro. Oggi occorre che la città abbia un’impennata d’orgoglio. Basta polemiche, apriamo il confronto che, come già detto, non può essere fatto sulla stampa, ma nelle sedi opportune, pronto in qualunque momento a confrontarmi con chiunque si ponga al servizio degli interessi della città di Crotone».