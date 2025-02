«Con grande entusiasmo assumo l’incarico di commissario cittadino del comune di Crotone "Lega Calabria per Salvini Premier" su proposta del commissario regionale Filippo Mancuso». Lo si legge in una nota divulgata da Antonella Mungari, nominata commissario della Lega a Crotone.

«Sono profondamente onorata e grata per questa nuova opportunità che mi è stata data, coordinerò unitamente al segretario provinciale il gruppo di militanti e di simpatizzati di Crotone con la dedizione che ha da sempre contraddistinto il mio impegno politico.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia accordatami al neo commissorio regionale Filippo Mancuso e al nostro segretario federale Matteo Salvini, che sta dimostrando di avere a cuore le sorti della nostra terra anche nelle vesti di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ringrazio Nicola Daniele e Cataldo Calabretta, figure autorevoli della Lega, che mi hanno sostenuto fin dall’inizio di questa avventura.

Assicuro sin d'ora la mia totale disponibilità a lavorare alacremente con l’obiettivo di far crescere il partito, a cui ho aderito nel 2018, affinché sia più che competitivo alle prossime competizioni amministrative della città di Crotone.

In questi anni la Lega a Crotone e in Calabria è divenuta una realtà nonché un fervido punto di riferimento per i cittadini dei territori. L’ottimo risultato raggiunto in Calabria e soprattutto nella provincia di Crotone alle ultime elezioni europee ha confermato la volontà di continuare a sostenere Matteo Salvini e il suo progetto politico».