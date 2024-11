Il presidente facente funzioni ha ribadito che si andrà a votare nel prossimo autunno per il rinnovo dell'assemblea regionale.

REGGIO CALABRIA - La data delle prossime elezioni regionali ancora non si conosce. Ma il periodo ormai è certo. Non si andrà oltre la metà di Novembre. Si voterà la seconda o la terza domenica di quel mese. Dunque, il nove o il sedici. La conferma è arrivata ieri in Consiglio regionale dalla stessa presidente facente funzioni. «C'è una certezza – ha chiarito - si vota a novembre».

Le puntualizzazioni. Antonella Stasi ha affermato di aver inviato una lettera al ministero dell'Interno per sollecitare un election day: “Se da qui a 10 giorni non avremo indicazioni, ci determineremo affinché la Calabria possa procedere al rinnovo del consiglio regionale”. Poi ha puntualizzato: “avremmo tempo fino al prossimo 2 settembre ma ci risolveremo prima”.

Stop alle insinuazioni. Un modo frenare le illazioni dei giorni scorsi, provenienti anche dal centrodestra, non senza una nota polemica: “non ci sono né meline né dubbi, ma c'è la certezza che non sarà solo la Calabria ad andare al voto. Se dal ministero non arriverà una data unica, procederemo autonomamente”.