Il componente del direttivo provinciale di Catanzaro Serafino Gallo: «Un riconoscimento importante per un uomo da sempre vicino ai cittadini e impegnato concretamente per la crescita della città»

«La nomina di Antonio Lorena a capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale rappresenta un incarico di prestigio, ma anche di grande responsabilità; in questo nuovo ruolo, Lorena sarà chiamato a rappresentare Fratelli d’Italia sia nei lavori interni al gruppo consiliare, sia nella promozione e presentazione delle proposte politiche del partito sul territorio lametino, un riconoscimento importante per un uomo da sempre vicino ai cittadini e impegnato concretamente per la crescita della città». È quanto afferma, in una nota, Serafino Gallo, componente del direttivo provinciale di Catanzaro di Fratelli d’Italia relativamente alla nomina del capogruppo di Fdi nell’assise civica lametina.

«A Lamezia Terme – aggiunge Gallo - Fratelli d’Italia continua a rafforzarsi sul territorio, grazie a una squadra coesa e determinata. Con la presenza in Consiglio comunale del vicesindaco Michelangelo Cardamone, dell’assessore Giulia Bifano, dei consiglieri Alessandro Saullo, Antonio Lorena (capogruppo), che è stato eletto presidente della commissione Attività produttive e commercio, e Giovanni Manuel Raso, eletto presidente della Seconda commissione Bilancio e patrimonio, siamo nelle condizioni di svolgere un lavoro importante e concreto per la crescita della città. Un valore aggiunto – dice poi Gallo - è rappresentato dalla continuità politica di quei candidati al Consiglio che, pur non eletti, continuano a offrire un contributo fondamentale, segnalando criticità, partecipando agli incontri, e mantenendo vivo il confronto con il territorio. Questo spirito di squadra è il risultato del grande lavoro svolto dal coordinatore cittadino Gino Vescio che, con competenza e visione, ha saputo costruire un gruppo unito e operoso».

«Guardiamo al futuro con fiducia – conclude Gallo - con l’obiettivo di costruire una Lamezia migliore, una provincia più forte e una Calabria all’altezza delle sue potenzialità. Fratelli d’Italia può contare su uomini e donne di qualità politica e umana, pronti a mettersi al servizio della comunità».