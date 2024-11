«La Calabria non vuole più assistenzialismo, ma strumenti per crescere» ha detto Antoniozzi nel corso dell'ultima puntata di Piazza parlamento. «Il reddito di cittadinanza non rende merito a chi lo percepisce. È una paghetta. È utile, ma non genera lavoro. I giovani che lo percepiscono non partecipano alla società, non hanno nessuna spinta a migliorarsi, ma stanno solo ad aspettare l’assegno. Bisogna incentivare le imprese a creare lavoro vero».

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 23 novembre. Dagli studi de LaCapitale, Antoniozzi ha parlato anche di autonomia differenziata.

«Non è vero che il Sud ne pagherà le conseguenze» - ha detto ad Alessandro Russo - «Ci sarà una misura per riequilibrare tutto, perché è ovvio che non tutte le regioni hanno le stesse possibilità. Dobbiamo agire per la coesione territoriale, cioè stare insieme con una progettualità. È stato questo il fallimento europeo, non perseguire una politica di coesione, che mettesse tutti i territori nelle stesse condizioni».

