Il Coordinamento provinciale di Alternativa Popolare Cosenza esprime la sua soddisfazione per la nomina del Senatore Antonio Gentile a vice coordinatore nazionale del movimento

«L’incarico al Sottosegretario di Stato Gentile – commentano i membri del Coordinamento provinciale - è una bella notizia per tutto il partito e per tutti i circoli locali, supportati dallo stesso. Tutto ciò è frutto del suo capillare lavoro e del suo impegno per la crescita del partito a livello provinciale e regionale. Siamo a disposizione del sottosegretario Gentile per dare ancora più slancio al partito che, in provincia, e non solo, continui il suo percorso di crescita», queste le parole espresse dal coordinamento provinciale di Cosenza in una nota.

«Siamo veramente lieti che la nomina sia ricaduta sul Senatore che incarna la politica di qualità – si conclude- Siamo certi, infatti, che con questo suo incarico di spessore all’interno del Movimento rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita nazionale, ma soprattutto in quello calabrese».



Coordinatore provinciale Ap Cosenza

On. Gianfranco Leone