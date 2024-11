Il segretario amministrativo regionale: “Scaricare su altri le responsabilità delle sconfitte e non ammettere la Caporetto politica è segno solo di profondo nervosismo”

Riportiamo la nota di Gianfranco Leone, segretario amministrativo regionale e segretario provinciale Alternativa popolare.

“L’onorevole Santelli, che colleziona sconfitte una dietro l’altra, non poteva che offendere la personalità dell’onorevole Gentile, il quale che senza alcun accordo politico è stato il primo eletto nell’ Ufficio di Presidenza regionale, per giustificare tutti gli intrighi che lei ha compiuto in questi giorni con settori del Pd. Ci dispiace che il centrodestra in Calabria sia ridotto in questo stato e ci dispiace anche che il consigliere regionale Ferro, candidato alla vicepresidenza, non abbia preso nemmeno tutti i voti dei consiglieri di Forza Italia.

Scaricare su altri le responsabilità delle sconfitte e non ammettere la Caporetto politica è segno solo di profondo nervosismo. Continui l’on. Santelli a proseguire con arroganza, protervia e prepotenza, perché sicuramente i risultati dell’estinzione di Forza Italia prima poi arriveranno”.