Dal 25 settembre attivo il servizio mensa. Slitta di una settimana la ripresa delle lezioni all'istituto Carmelina D'Ambrosio

Tutto pronto o quasi a Cosenza per il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Si lavora sodo negli uffici comunali del settore educazione, ubicati nel quartiere Santa Lucia, in pieno centro storico, per garantire ai bambini ed alle loro famiglie tutti i servizi di cui hanno necessità. Resteranno chiusi i battenti della scuola Cuturella “Carmelina D'Ambrosio” di via Popilia a causa del protrarsi dei lavori di adeguamento sismico, quasi ultimati. Gli scolari potranno rientrare nelle aule il 18 settembre.

Nel complesso in città si stimano 687 nuovi alunni di prima elementare e 485 di prima media. In totale gli istituti di Cosenza ospitano 1356 bambini nella scuola dell'infanzia, 3341 nella scuola primaria e 2348 nella scuola secondaria di primo grado. L’attenzione di Palazzo dei Bruzi è concentrata soprattutto sul servizio mensa e sull’assistenza ai disabili. Il messaggio dell’assessore Matilde Spadafora Lanzino.





Salvatore Bruno