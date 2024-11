«Non fatemi commentare le inchieste. Commento, però, l’incapacità amministrativa, da osservatore, che lascia la Calabria indietro rispetto a tantissime altre regioni d’Italia in termini di infrastrutture, di sanità, siamo stati costretti a commissariare intere aziende sanitarie». Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine delle iniziative che si sono svolte a Platì questa mattina rispondendo alle domande dei giornalisti sull’inchiesta che recentemente ha scosso i vertici regionali in Calabria travolgendo anche il governatore Mario Oliverio. «Non ci sono servizi sanitari - ha aggiunto Salvini - ci sono liste d’attesa incredibili, ci sono ospedali chiusi, medici che mancano, evidentemente c’è una gestione fallimentare della Regione Calabria al di là di responsabilità penali che non sta a me giudicare. È gestita male la Regione, a prescindere da colpe».

