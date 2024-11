Firma e conferenza stampa domani mercoledi 1 giugno alle ore 11, studio del notaio De Santis, viale Cosmai, 20 D (largo Andreatta)

COSENZA - Il candidato a sindaco di Alleanza civica progressista, Carlo Guccione, domani, mercoledì 1 giugno 2016, firmerà il Patto per la legalità e la trasparenza nello studio del notaio Luigi De Santis, alle 11 in viale Cosmai 20 D (largo Andreatta) e risponderà alle domande dei giornalisti. Il Candidato a sindaco, prima della sua elezione a sindaco, intende assumere un impegno preciso per introdurre a Palazzo dei Bruzi regole certe e trasparenti su affidamenti, appalti, incarichi e forniture.