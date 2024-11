Il Sottosegretario allo Sviluppo economico: «Oggi il Senato ha compiuto una scelta netta a favore della crescita economica, della tutela dei consumatori e della libertà economica»

«L’approvazione del Ddl Concorrenza è un passaggio storico per il nostro Paese: si tratta di un ulteriore avanzamento sulla strada delle riforme che abbiamo imboccato con convinzione e determinazione e che sta finalmente dando i suoi frutti».



Lo dichiara il Sottosegretario allo Sviluppo economico, Senatore Antonio Gentile, che ha seguito l’iter parlamentare del provvedimento. «Il Ddl Concorrenza – prosegue Gentile – interviene con misure importanti in molti ambiti, quali assicurazioni, banche, servizi postali, energia, telecomunicazioni, professioni, farmacie, turismo e servizi di trasporto. Le novità introdotte consentiranno di rendere più dinamica la competizione, favorendo la riduzione dei prezzi e l’innovazione e rafforzando e rendendo più moderni gli strumenti di tutela del consumatore. Il contributo alla crescita del Pil si aggiungerà ai risultati consolidati grazie alle precedenti riforme strutturali, che hanno consentito al nostro Paese di superare le aspettative e arrivare, nel 2017, a una crescita attesa dell’1,3 per cento».

Aggiunge il Sottosegretario: «Proprio pochi giorni fa il Fondo monetario internazionale ha sottolineato le enormi difficoltà che il nostro paese ha avuto nell'aprire i mercati. Con questa legge l'Italia colma un tale buco nero. Il provvedimento e' stato per mesi frenato dall'intensa azione delle lobby. Se oggi siamo finalmente riusciti a portarlo all'approvazione e' grazie alla tenacia e alla perseveranza con cui abbiamo difeso i diritti dei consumatori contro le resistenze delle corporazioni.



Oggi il Senato – conclude - ha compiuto un gesto di responsabilità. Dando il via libera definitivo al Ddl Concorrenza, ha consentito non solo all’Italia di mantenere gli impegni presi in sede internazionale e davanti agli elettori, ma soprattutto ha compiuto una scelta netta a favore della crescita economica, della tutela dei consumatori e della libertà economica».