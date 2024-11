I componenti di AreaDem Calabria: ‘i calabresi si aspettano risposte certe da noi che abbiamo avuto il loro consenso’

“La situazione difficilissima che sta attraversando la Calabria, mai così grave come in questi ultimi tempi, necessita uno sforzo comune da parte di tutti noi. Abbiamo bisogno di discutere e confrontarci, abbiamo bisogno di condividere progetti e percorsi, abbiamo tutti bisogno di unire le forze per tirare su la Calabria dal pantano in cui l'abbiamo trovata”. Lo hanno dichiarato i componenti di AreaDem Calabria, Franco Laratta, Nicodemo Oliverio, Mimmo Bevacqua, Giovanni Russo e Antonio Menniti.



“C'è bisogno – hanno spiegato – di più politica, di più Pd, di maggiore apertura alla società, di massimo coinvolgimento delle forze politiche, sociali e culturali a sostegno di un governo regionale che deve compiere uno sforzo immane per rilanciare l'economia e lo sviluppo della Calabria. Siamo vicini nel condividere gli sforzi del presidente della Regione, Mario Oliverio, che sta provando a recuperare il tempo che la Calabria ha perso in questi ultimi anni. Uno sforzo difficilissimo per la gravità dei problemi”.



"I calabresi – hanno continuato rappresentanti di AreaDem – si attendono risposte certe e rapide da noi che abbiamo avuto il loro consenso. E questa volta non abbiamo più alibi: siamo al governo del Paese, siamo al governo della Regione; dobbiamo quindi fare tutti gli sforzi possibili per produrre risultati e certezze. Si apra nel Pd una stagione di confronti e discussione vere e franche. Si apra una discussione che veda tutti protagonisti. Si mettano da parte contrapposizioni e contrasti – hanno concluso - di cui nessuno sente il bisogno. Lo si faccia presto e bene, nel rispetto che dobbiamo a tutti i calabresi che soffrono e che non sanno più cosa fare per sopravvivere”.