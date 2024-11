La corrente di Graziano Di Natale ha scelta la consigliera del comune di Laino Castello

Il movimento “Aria Nuova” promosso da Graziano Di Natale in seno al Pd ha designato Angela Donato quale candidata alla segreteria provinciale del partito. 39 anni, di professione odontoiatra, è consigliere comunale di Laino Castello e componente della direzione regionale. «La decisione – si legge in una nota - è stata presa dopo che il coordinamento ha discusso sulle varie ipotesi messe in campo. Angela Donato incarna il nostro spirito di rinnovamento ma soprattutto incarna la volontà di allargare alla partecipazione tutti gli iscritti del Partito Democratico».