Il capogruppo di Ncd in consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, ribadisce a Oliverio la massima collaborazione. ‘Prima la Calabria pii tutte le altre posizioni’

“La priorità oggi è la Calabria e al presidente Oliverio ribadiamo con forza la nostra volontà, nel rispetto di ogni posizione, di lavorare e collaborare per difendere la nostra Calabria, chiedendo autonomia e insistendo sulla nostra capacità di autogoverno”. Lo afferma il capogruppo di Ncd in consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo. “Il Sud vive oggi una fase ancora più aspra e critica – prosegue Arruzzolo – e all'interno di questo grande contenitore c'è una Regione, come la nostra, che sembra per molti versi dimenticata dallo stesso dibattito politico. Al presidente Oliverio diciamo che la nostra strada è quella dell'impegno comune sulla sanità, sulle infrastrutture, sul lavoro – continua l'esponente di Ncd – consapevoli che i decenni trascorsi che hanno visto all'opera coalizioni di ogni genere hanno aggravato e non risolto i problemi endemici del nostro territorio”.



Arruzzolo rivolge quindi un invito a “tutti i gruppi consiliari affinché, mantenendo inalterata la propria identità, si perseguano insieme soluzioni e non si inseguano polemiche sterili su esigenze e bisogni che riguardano tutti i nostri corregionali. Da Oliverio ci attendiamo fiduciosi scelte positive sulla sanità – aggiunge Arruzzolo – su un ricambio generazionale del personale che apra a esperienze culturali di ogni genere, senza preclusione alcuna. In questo momento viene prima la Calabria – conclude il capogruppo regionale Ncd – e poi vengono tutte le altre posizioni”.