Il Settore Educazione di Palazzo dei Bruzi non ha ancora proceduto all'accreditamento degli asili nido comunali, necessario per consentire alle famiglie dei piccoli iscritti di usufruire del bonus concesso dallo Stato, per un importo massimo di 1.500 euro, per contribuire al pagamento della retta mensile ed erogato dall'Inps. Lo denunciano i consiglieri comunali della Piattaforma Marco Ambrogio, Giovanni Cipparrone, Francesco Cito, Pasquale Sconosciuto e Francesco Spadafora.

Sollecitata audizione del dirigente

Durante l'ultima seduta della Commissione Cultura, si legge in una nota, gli esponenti della Piattaforma hanno chiesto la riconvocazione urgente del dirigente Mario Campanella, al fine di sollecitare gli adempimenti di legge per evitare la migrazione verso strutture ubicate in altri comuni limitrofi, Rende in particolare, i quali, a differenza di quello di Cosenza, hanno ultimato le pratiche autorizzative per i nidi ricadenti nei loro territori. «Tale adempimento - è scritto nel comuncato - non è più procastinabile. E' urgente la valutazione delle richieste di accreditamento delle strutture cosentine».

Penalizzate le famiglie disagiate

«La politica - concludono gli esponenti della Piattaforma - deve affiancarsi ai ceti meno abbienti e snellire i processi burocratici, al fine di giungere, con soluzioni concrete, prima e meglio ai bisogni della gente, utilizzando le risorse che le Leggi nazionali e locali mettono a disposizione di tutti».