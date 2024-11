Nominati il nuovo Direttore Sanitario Aziendale, il dott. Angelo Michele Miceli, e il nuovo Direttore Amministrativo Aziendale, l’avv. Francesco Procopio.Le nomine frutto delle nuove linee guida dettate dal presidente della Regione Mario Oliverio e dal presidente della commissione sanità Michele Mirabello

“L’azienda sanitaria – si legge nella nota – nell’ottica della continuità operativa ha provveduto alla nomina dei nuovi direttori sanitario e amministrativo nelle persone del Dott. Angelo Michele Miceli, che ha una lunga e consolidata esperienza nei presidi ospedalieri, nei dipartimenti e sul territorio, e dell’Avv. Francesco Procopio, Dirigente amministrativo profondo conoscitore delle dinamiche aziendali e del territorio vibonese, ricomponendo così il nucleo che coadiuva il Direttore Generale nelle attività di gestione previste”. Accolte quindi le dimissioni di Truscello e Cupo, che “collaboreranno in futuro all’interno di una task force in staff al Direttore Generale, che seguirà progetti mirati nell’ambito dell’ottimizzazione organizzativa delle risorse umane e strumentarli in preparazione dell’evento legato al nuovo ospedale”.