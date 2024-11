Il parlamentare del Pd: « Porterò avanti questo impegno consapevole della responsabilità che da esso deriva»

L’incarico è di quelli prestigiosi: vice presidente della Commissione sulla dimensione civile della sicurezza in seno all'assemblea della Nato. A riceverlo il deputato del Partito democratico ed ex sindaco di Serra San Bruno, Bruno Censore. Ad eleggerlo i delegati alla sessantaduesima Assemblea Parlamentare della Nato, ospitata dalla Turchia ad Istanbul.



«Mi onora profondamente - ha affermato Censore - ricoprire questo incarico, non solo perché ha consentito di arricchire il mio bagaglio culturale entrando a contatto con visioni del mondo diverse tra loro, ma soprattutto per la posizione che l’Italia sta assumendo nel contesto internazionale grazie al contributo individuale e collettivo di tutti coloro i quali investono le loro energie insieme a noi. Porterò avanti questo impegno consapevole della responsabilità che da esso deriva, dando il massimo per approfondire la collaborazione tra i Paesi dell’Organizzazione e il dialogo con le altre nazioni, per garantire e sostenere la sicurezza dei nostri cittadini e l’affermazione di valori condivisi: condizioni indispensabili per la stabilità e la pace».