“Ancora una volta, sugli organi di informazione, si assiste ad attacchi gratuiti e tendenziosi in merito all'attuale situazione degli aeroporti calabresi. Sul punto – è scritto in una nota dell'ufficio stampa della Giunta Regionale -, il Presidente Oliverio, si è speso, e si sta spendendo con ogni risorsa per individuare la soluzione operativa per il totale rilancio degli scali calabresi, confermando l'aeroporto di Lamezia Terme quale perno di sviluppo del traffico aereo calabrese che vede, come imprenscindibile obiettivo, l'operatività degli aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria, delle cui vicende societarie e fallimentari è noto.



Non è chiaro – continua la nota - a chi sottolinea, erroneamente, i rischi di una maggiore esposizione debitoria che il progetto di accorpamento della gestione regionale aeroportuale, in piena conformità agli orientamenti nazionali e comunitari, risponde all'unica indefettibile soluzione di reale mantenimento e sviluppo del sistema del trasporto aereo in Calabria.



A tal proposito, è opportuno ricordare che il Presidente Oliverio ha individuato nel Prefetto De Felice la figura necessaria per autorevolezza a garantire l'irreversibile processo di cambiamento fortemente voluto, riscontrando immediato e unanime consenso tra tutti i soci, pubblici e privati, della Sacal”.