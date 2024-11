Il leader della Lega arriverà nella città dello Stretto domani, 14 febbraio, per partecipare ad una manifestazione al cine-teatro Odeon

Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà domani sera, 14 febbraio, a Reggio Calabria. Il leader della Lega, proveniente dalla Sicilia, dove in giornata parteciperà a diversi incontri, arriverà nella città dello Stretto alle 20.30 per partecipare ad una manifestazione in programma al cine-teatro Odeon.