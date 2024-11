Duro attacco dei democrat al presidente della Regione dopo il voto favorevole in commissione all’approvazione del progetto di legge proposto dal ministro leghista Calderoli

«Occhiuto ha svenduto la Calabria per interessi politici e di partito, lo ha fatto esprimendo parere favorevole, in Conferenza delle Regioni, all’approvazione del progetto di legge per l’Autonomia differenziata, proposto dal ministro leghista Roberto Calderoli».

Il Partito democratico della Calabria, guidato dal segretario Nicola Irto, attacca il presidente della Regione Roberto Occhiuto attraverso una nota.

«Il presidente della Regione Calabria avrebbe dovuto farsi promotore, presso la sua parte politica, di cui è esponente di prim’ordine, quantomeno di una proposta di modifica del testo che contenesse la definizione del costo dei Livelli essenziali di prestazione, superando la spesa storica e quantificando le risorse occorrenti per garantire eguale qualità di servizi a tutti i cittadini italiani. Prima, non dopo!».

«Sanità, Istruzione, Infrastrutture, Tutela dell’ambiente su tutte non sono materie su cui il Paese può permettersi di andare a velocità diverse, è inaccettabile!».

«Il Partito democratico, totalmente contrario a questo disegno di legge, porterà avanti in aula una battaglia dura e inflessibile».