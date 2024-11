«Auspichiamo che l'imminente nomina del presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, da parte del Ministro dei Trasporti De Micheli, ricada sull'attuale commissario straordinario, Andrea Agostinelli. In questo momento sarebbe una scelta saggia che darebbe un senso di continuità al progetto di rilancio dello scalo messo a punto dal Governo anche grazie al prezioso ed insostituibile operato del commissario».

È quanto affermano in una nota i parlamentari calabresi del M5s Auddino, Orrico, Ferrara, Barbuto, Melicchio, Scutellà, D'Ippolito, Parentela, Abate, Dieni, Corrado, Tucci, Misiti, Granato, Sapìa e Forciniti.

Sbloccato lo stallo

«Insieme non solo siamo riusciti a sbloccare lo stato di stallo in cui versava il porto – proseguono i parlamentari – ma abbiamo lanciato lo scalo gioiese in un costante trend positivo. L'Autorità portuale guidata dal commissario Agostinelli ha messo in campo un articolato piano di attività riuscendo ad instaurare un rapporto sinergico con il terminalista Msc. Negli ultimi tempi il porto è stato interessato da un poderoso piano di investimenti che ha interessato il rinnovo del parco macchine operanti nel piazzale; sono stati acquistati nuovi carrelli e sono giunte a Gioia Tauro, direttamente dalla Cina, le tre gru a cavalletto, tra le più grandi al mondo, capaci di lavorare navi da 22 mila teus con un braccio d'estensione che copre ben 24 file di container».

«L'impegno profuso dal dottor Agostinelli – sostengono i parlamentari pentastellati – costituisce, indubbiamente, un tassello fondamentale nella svolta positiva che ha interessato lo scalo gioiese negli ultimi tempi. Per questo motivo è importante andare avanti sulla strada tracciata, nel solco delle iniziative già promosse e dei successi ottenuti».