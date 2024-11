Con le nomine ratificate dalla presidente Mara Carfagna si consolida la presenza di Azione nelle istituzioni amministrative calabresi. Giuseppe Graziano (da Udc) e Francesco De Nisi (con Toti l'ultima militanza) sono i consiglieri regionali su cui oggi può contare il partito di Carlo Calenda, leader del partito che cerca con Italia Viva di Matteo Renzi stabilità di percorsi e soprattutto numeri in chiave Europee 2024. Al tavolo dei lavori di Gizzeria Lido (Catanzaro) dove l'ex ministra del Sud del governo Draghi ha incontrato i giornalisti, ma soprattutto aderenti e simpatizzanti, erano presenti anche il senatore Marco Lombardo, nominato dallo stesso Calenda a sviluppare il partito in Calabria e l'ormai ex coordinatore regionale Fabio Scionti, premiato dai vertici 'azionisti' con la nomina di Responsabile nazionale Tutela Territori ed Acque.

«Assieme alle Zes la tutela delle Acque rappresenta uno dei punti forti dello sviluppo calabrese - ha detto l'ex sindaco di Taurianova - Secondo me il presidente Occhiuto sulla questione Arrical dovrebbe iniziare un rapporto più fitto con i territori, con i sindaci che conoscono di persona i fatti locali. La gestione è giusta, ma occorre arrivarci col dialogo continuo. Abbiamo 404 comuni ed ognuno ha una gestione unica della risorsa idrica - ha ribadito Scionti -. Per quanto riguarda la Zes il passaggio è ora renderla operativa, visto che la giunta sta procedendo per bene. Un gruppo in consiglio regionale? Per ora abbiamo due validi consiglieri, De Nisi e Graziano, con cui vogliamo costruire una classe dirigente che vuole essere pragmatica, capace di costruire, riportare qui un modello nazionale. Vogliamo far capire che le cose vanno fatte - ha concluso Fabio Scionti - può costare fatica, può costare qualche malumore ma vanno fatte, come per i rifiuti e la sanità». Azione di contrasto al governo nazionale, di sostegno a quello regionale, entrambi di centrodestra. «Noi in questo momento abbiamo due consiglieri di maggioranza, con quella fase critica che viene dal partito, dai territori di Azione: faremo tante proposte, vogliamo essere partito dei riformisti e moderati, ma del pragmatismo, per fare quello di cui i calabresi hanno bisogno».