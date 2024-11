Il coordinatore regionale Igor Colombo chiede al prefetto Longo se esistono i presupposti per inviare nel comune vibonese una commissione d’accesso agli atti, al fine di verificare la corretta gestione amministrativa dei finanziamenti relativi proprio all’accoglienza immigrati

«Ormai è abbastanza chiaro a tutta l’opinione pubblica che il fenomeno immigrazione sia diventato un business a tutti gli effetti ed il ruolo che ricoprono i comuni in Italia deve essere quello della disponibilità ad accogliere il più possibile e creare una rete di progetti, come gli Sprar, per garantire da un lato l’accoglienza e dall’altro ricevere finanziamenti che altrimenti non potrebbero esserci ed in un comune in dissesto tutto ciò può rappresentare una vera e propria boccata d’ossigeno», queste le parole di Igor Colombo, coordinatore di Azione Identitaria Calabria.

La concentrazione di Azione Identitaria Calabria adesso è sulla città di Vibo Valentia, nel cui bilancio comunale è stata scoperta una voce chiamata “Bonus gratitudine”, «trasferimenti per sbarchi non finalizzati, ma si viene a sapere, grazie alla denuncia di un presidente di commissione, dell’esistenza di finanziamenti che ammontano ad oltre 130 mila euro e che sono stati distratti per pagare dirigenti comunali già lautamente pagati e tutto questo sulle spalle di una comunità come quella vibonese che negli ultimi anni sta pagando a caro prezzo sia l’accoglienza indiscriminata e sia altri problemi, primo fra tutto l’emergenza rifiuti».

Una situazione grave e alla luce di ciò lo stesso Colombo fa appello al Prefetto Longo perché valuti se ci siano gli estremi per istituire una commissione di accesso agli atti, che verifichi la gestione di tali finanziamenti e la loro destinazione. «In tutta questa grottesca situazione stupisce il comportamento negligente del Consiglio comunale con il sindaco in testa, il quale lo scorso 3 agosto ha approvato l’assestamento di Bilancio non accorgendosi di questa distrazione di somme cospicue a favore dei dirigenti, soldi buttati e sprecati che farebbero di sicuro comodo alle politiche sociali in città a favore delle famiglie vibonesi e per tutta una serie di emergenze»