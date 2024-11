Il consigliere regionale Francesco De Nisi sarà il nuovo segretario di Azione in Calabria. Metterà così fine all’era commissariale retta dal senatore Marco Lombardo, che proprio ieri è intervenuto pubblicamente per dirimere uno scontro interno al partito alimentato dalla richiesta dell’ex capogruppo comunale di Corigliano Rossano Francesco Madeo. A suo avviso il neoeletto segretario della federazione bruzia Giovanni Lefosse non avrebbe rispettato gli accordi congressuali, cosa questa che lo ha spinto ad invocare un commissariamento poi non concesso.

Fatto sta che sabato a Catanzaro si terrà il congresso regionale e la mozione sarà unitaria, tutta a sostegno di De Nisi. Come noto, il consigliere regionale sposò il partito di Calenda a gennaio 2023 insieme a Giuseppe Graziano. Dissero addio, rispettivamente, a Udc e Coraggio Italia di cui erano i capigruppo e ribadirono l’appoggio al governatore Roberto Occhiuto. Tesi rafforzata anche da Carlo Calenda in una recente uscita.

Durante il congresso saranno eletti anche i 20 membri della direzione regionale e i 50 componenti dell’assemblea. Saranno ripartiti per provincia: 16 a Cosenza, 11 a Reggio Calabria, 11 a Catanzaro, 7 a Vibo Valentia e 5 a Crotone. La massiccia presenza di tesserati provenienti dal nord della Calabria testimonia come il partito si stia radicando particolarmente da quelle parti, tanto da avere superato i 1.500 iscritti. Il congresso di sabato sarà aperto da Lombardo e vedrà collegarsi da remoto Calenda e Matteo Ricchetti, capogruppo alla Camera di Azione.